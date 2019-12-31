Лидер "Шахтера" кардинально изменил внешность в отпуске: фото
Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон радикально изменил прическу во время зимнего отпуска.
Тайсон решил кардинально изменить внешность и перекрасился в блондина. Фотографии лидер "Шахтера", который проводит отпуск в Бразилии, опубликовал в Instagram.
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В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
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