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Лидер "Шахтера" кардинально изменил внешность в отпуске: фото

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Тайсон / ФК "Шахтер"

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон радикально изменил прическу во время зимнего отпуска.

Тайсон решил кардинально изменить внешность и перекрасился в блондина. Фотографии лидер "Шахтера", который проводит отпуск в Бразилии, опубликовал в Instagram.

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T7️⃣!.. #EuTeConheçoNegrÃo!..

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтер
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