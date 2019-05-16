Лидер "Шахтера" может вернуться до матча против "Динамо"

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос близок к возвращению на поле.

Марлос из-за проблем с паховыми кольцами не играл в УПЛ с 3 апреля, однако игрок имеет шанс вернуться к матчу чемпионата Украины с "Динамо".

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Когда вернусь на поле? Я уже начал тренироваться. Работаю много, поэтому все будет хорошо. Сыграю ли в матче с "Динамо"? Посмотрим,
– цитирует Марлоса официальный сайт ТК "Футбол 1/2".

В нынешнем сезоне 30-летний Марлос провел 24 матча за донецкий клуб, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.

"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Динамо" на 9 очков. Также "горняки" завоевали Кубок Украины в сезоне 2018/19, победив в финале "Ингулец"

Матч "Шахтера" и "Динамо" в рамках 30 тура УПЛ состоится 22 мая на ОСК "Металлист". Начало – в 19.30.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Динамо УПЛ
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