Лидер "Шахтера" нарушил карантин и вышел на пикник: фото

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко не захотел отсиживаться дома во время карантина.

Футболист вместе с семьей решил устроить пикник. Фото с отдыха на природе опубликовала в своем Instagram жена Тараса Маргарита.

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Примечательно, что на одном из снимков Степаненко находится в окружении четырех детей, хотя у Тараса и Маргариты только три сына. Поэтому не исключено, что на природе также могли находиться друзья или родственники футболиста.

Тарас Степаненко пока восстанавливается после операции на колене. Игрок занимается по индивидуальной программе. Ожидается, что он полностью восстановится после повреждения через 4-6 недель.

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 485 случаев заражения коронавирусом, из которых 14 летальных. Удалось выздороветь 6 людям. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила гигиены, которые могут сохранить здоровье и жизнь.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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