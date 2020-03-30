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Лидер "Шахтера" нарушил карантин и вышел на пикник: фото

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Тарас Степаненко / ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко не захотел отсиживаться дома во время карантина.

Футболист вместе с семьей решил устроить пикник. Фото с отдыха на природе опубликовала в своем Instagram жена Тараса Маргарита. 

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Примечательно, что на одном из снимков Степаненко находится в окружении четырех детей, хотя у Тараса и Маргариты только три сына. Поэтому не исключено, что на природе также могли находиться друзья или родственники футболиста.

  • Тарас Степаненко пока восстанавливается после операции на колене. Игрок занимается по индивидуальной программе. Ожидается, что он полностью восстановится после повреждения через 4-6 недель.
  • По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 485 случаев заражения коронавирусом, из которых 14 летальных. Удалось выздороветь 6 людям. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила гигиены, которые могут сохранить здоровье и жизнь.

КоронавірусПравила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Спорта Карантин в Украине 2020 Спорт Футбол Шахтер
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