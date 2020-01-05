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Лидер "Шальке" потерял статус капитана из-за "Баварии"

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Александр Нюбель / Getty Images

Вратарь "Шальке" Александр Нюбель лишен капитанской повязки после того, как было объявлено о его трансфере в "Баварию". Нюбель бесплатно перейдет в "Баварию" по окончании сезона-2019/20.

Новым капитаном гельзенкирхенцев назначен 26-летний испанец Омар Маскарель.

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Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер рассказал, что заранее договорился с вратарем, что тот передаст капитанскую повязку из-за перехода в "Баварию".

Мы договорились, что Нюбель отдаст капитанскую повязку. Омар Маскарель  наш новый капитан,
– заявил Вагнер.

4 декабря "Бавария" объявила, что по окончании нынешнего сезона Нюбель присоединится к мюнхенскому клубу на правах свободного агента.

Нюбель заключил с "Баварией" контракт сроком на пять лет.

В этом сезоне Александр сыграл за "Шальке" 17 матчей. Его трансферная цена по данным Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

Нюбель стал вторым подряд игроком "Шальке", который перешел в "Баварию" бесплатно. В 2018 году мюнхенский клуб переманил Леона Горецку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бавария Шальке
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