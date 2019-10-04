Лидер УХЛ легко победил "Белый Барс" на выезде

Хоккейный клуб "Кременчуг" продолжает свое победное шествие в чемпионате. На этот раз на выезде был обыгран "Белый Барс"

Первыми счет в матче открыли гости. Шайбой в воротах "Белого Барса" отличился Владислав Грицко. Однако уже на восьмой минуте белоцерковцы сравняли счет усилиями Владимира Алексюка.

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Около десяти минут счет на табло оставался неизменным, но Давид Григорян реализовал голевой момент, и отправил шайбу в ворота хозяев льда. Первая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:2.

Первые 10 минут второго периода прошли без точных бросков со стороны обеих команд. На 12 минуте Иван Савченко забросил шайбу в ворота белоцерковчан. А через 5 минут и Глеб Варавва реализовал выход один на один. По окончании второго периода счет на табло уже был 1:4 в пользу "горожан".

Заключительная двадцатиминутка стартовала с гола Никиты Киселева. После чего главный тренер "барсов" заменил голкипера — вместо Кирилла Кучера место в воротах занял Никита Пеленский.

До конца матча счет на табло не изменился. Поединок завершился со счетом 1:5 в пользу "Кременчуга". Пока что команда идет без поражений в чемпионате.

Белый Барс — Кременчуг 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)