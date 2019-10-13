Лидер УХЛ неожиданно проиграл дома "Днепру": видео

12 октября в Кременчуге на арене "Айсберг" состоялся центральный матч 9 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Лидер турнирной таблицы "Кременчуг" в третий раз в этом сезоне сразился с херсонским "Днепром". В "битве за три очка" победу одержали гости.

Кременчуг – Днепр 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

В первом периоде команды обменялись по одной заброшенной шайбе, при том, что более активней и острей смотрелись "горожане". Первыми открыли счет гости. Александр Каракулько прошел один по центру и не встречая сопротивление – совершил точный бросок. Через пару минут Каракулько мог оформлять дубль, но его бросок с передачи Липсбергса заблокировали защитники.

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На 16 минуте, хозяева смогли удачно реализовать большинство и Дмитрий Сазонов, с подачи Дмитрия Орлова смог переправить шайбу в ворота.

Переломным моментом встречи стали два несчастных случая, которые произошли во втором периоде с хоккеистами "Кременчука". Вначале себе шайбу, в буквальном смысле слова, забрасывает хоккеист "Кременчука" Иван Савченко. А за три минуты до конца тайма, Денис Василенков посодействовал тому, чтобы защитник хозяев Всеволод Толстушко, во время выноса клюшкой, запустил шайбу себе в ворота – 1:3.

Заключительный период, по накалу страстей и сценарию игры, ничем не отличался от первых двух. Хозяева площадки все время атаковали, а гости, умело защищаясь, проводили быстрые контратаки. Как итог – Глеб Бондарук сократил счет к минимуму, совершив сумасшедший сольный проход со своей зоны и обыграл на своем пути всех соперников.

А за две минуты до конца, херсонцам удалась быстрая контратака, которую точным броском (после паса Янишевского) завершил Денис Василенков – 2:4.

Відеообзор матча Кременчуг – Днепр

Таким образом, "Днепр" прерывает победную 8 матчевую серию "горожан" и укрепляется на втором месте. А "Кременчуг", имея 24 балла, остается лидером турнирной таблицы.