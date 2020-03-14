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Лидер защиты "Динамо" восстановился после тяжелой травмы и сыграл первый матч

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В рамках 23-го тура чемпионата Украины среди команд U-21 молодежная команда "Динамо" расписала ничью с "Ворсклой".

24-летний защитник Никита Бурда сыграл за "Динамо" U-21 в этом поединке. Бурда вышел на замену на 62-й минуте встречи, заменив Забарного. Поединок завершился со счетом 2:2.

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Бурда травмировал колено в сентябре прошлого года, после чего перенес операцию в Барселоне и прошел длительный период восстановления.

В целом в нынешнем сезоне Никита успел принять участие в 10 матчах "Динамо" и забить единственный гол.

Первая команда "Динамо", в свою очередь, 15 марта примет "Десну". Начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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