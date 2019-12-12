Лидеры "Шахтера" Степаненко и Тайсон устроили громкий скандал

В донецком "Шахтере" назревает скандал. Между собой поспорили один из лидеров команды Тарас Степаненко и капитан "горняков" Тайсон.

После матча против "Аталанты" Тарас Степаненко дал интервью сайту "Шахтера". Сначала он раскритиковал Додо, получившего в матче красную карточку.

"Опять нас подводит дисциплина. Нельзя получать такие красные карточки, ведь даже при счете 0:1 оставалось играть еще 25 минут. Также из-за дисциплины мы пропустили второй мяч: постоянно отрабатываем стандарты, знаем, кто какую позицию занимает, а здесь просто внизу идет передача в штрафную, и мы пропускаем гол. Я этого не понимаю", - заявил Степаненко.

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А уже после этого досталось и Тайсону.

Опять же, если не будет дисциплины, то... Например, мы получаем желтые карточки за то, что кто-то отбрасывает мячи, выбивает, а потом не едет на важную игру с "Зарей". Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно. Каким бы результат ни был, следует относиться с уважением к себе и к тому клубу, что так много для тебя сделал. Почему некоторые люди играют с травмами, полностью отдаются и стремятся что-то делать для этого клуба даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации? Вот и получаем то, что получаем...

- отметил Степаненко.

Игрок "Шахтера" имени не назвал. Однако именно Тайсон в предыдущей игре с "Олимпиком" именно за отброс мяча получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. Поэтому капитан "горняков" пропустит последний матч чемпионата против "Зари", которая идет на втором месте в турнирной таблице.

Сам Тайсон с ответом не заставил себя ждать. В Instagram игрок сделал пост с надписью "Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки".

Стоит напомнить, что третий гол "Шахтер" от "Аталанты" пропустил именно после ошибки Степаненко.