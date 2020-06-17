Лига чемпионов 2019/2020: УЕФА официально назвал дату и место матчей
УЕФА по итогам заседания исполкома 17 июня принял решение о доигровке Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Решающие матчи Лиги чемпионов состоятся в августе в Лиссабоне (Португалия).
Где и когда состоятся матчи Лиги чемпионов
Как сообщает УЕФА, матчи Лиги чемпионов, начиная со стадии четвертьфинала, будут проходить в Лиссабоне (Португалия). Матчи пройдут с 12 по 23 августа.
К слову Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала
Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 состоится 23 августа в Лиссабоне.
Поединки 1/8 финала состоятся в период 7 – 8 августа на домашних стадионах команд, как и планировалось.
Даты матчей
- 1/8 финала – 7-8 августа
- 1/4 финала – 12-15 августа (Лиссабон)
- 1/2 финала – 18-19 (Лиссабон)
- Финал – 23 августа (Лиссабон)
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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов осталось сыграть ответные матчи в 4 противостояниях.
- "Бавария" – "Челси" (3:0 в пользу "Баварии" после первой игры);
- "Барселона" – "Наполи" (1:1 после первой игры);
- "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в пользу "Сити" после первой игры);
- "Ювентус" – "Лион" (1:0 в пользу "Лиона" после первой игры).
Также следует отметить, что этапы 1/4 финала и полуфинала будут состоять из одного поединка, а не двух.