УЕФА по итогам заседания исполкома 17 июня принял решение о доигровке Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Решающие матчи Лиги чемпионов состоятся в августе в Лиссабоне (Португалия).

Где и когда состоятся матчи Лиги чемпионов

Как сообщает УЕФА, матчи Лиги чемпионов, начиная со стадии четвертьфинала, будут проходить в Лиссабоне (Португалия). Матчи пройдут с 12 по 23 августа.

К слову Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала

Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 состоится 23 августа в Лиссабоне.

Поединки 1/8 финала состоятся в период 7 – 8 августа на домашних стадионах команд, как и планировалось.

Даты матчей

1/8 финала – 7-8 августа

1/4 финала – 12-15 августа (Лиссабон)

1/2 финала – 18-19 (Лиссабон)

Финал – 23 августа (Лиссабон)

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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов осталось сыграть ответные матчи в 4 противостояниях.

"Бавария" – "Челси" (3:0 в пользу "Баварии" после первой игры);

"Барселона" – "Наполи" (1:1 после первой игры);

"Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в пользу "Сити" после первой игры);

"Ювентус" – "Лион" (1:0 в пользу "Лиона" после первой игры).

Также следует отметить, что этапы 1/4 финала и полуфинала будут состоять из одного поединка, а не двух.