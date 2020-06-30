Сезон Лиги чемпионов 2019/2020 еще не завершился, как уже есть клубы, которые гарантировали себе участие в следующем розыгрыше. Пока УЕФА не сообщает деталей квалификации и, допустит ли клубы, внутренние чемпионаты которых не были доиграны. Спорт 24 называет клубы, которые гарантировали себе участие в групповом этапе.

На данный момент участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021 гарантировали себе 11 клубов. Об этом сообщает 24 канал.

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Согласно правилам УЕФА, гарантированное участие в групповом этапе принимают 11 чемпионов сильнейших лиг Европы.

На данный момент определены 6 чемпионов, которые сыграют в следующем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов.

Англия – "Ливерпуль"

Германия – "Бавария"

Франция – ПСЖ

Бельгия – "Брюгге"

Нидерланды – "Аякс"

Украина – "Шахтер"

Пока не известна судьба пропусков во Франции, Бельгии и Нидерландах, где чемпионат был завершено досрочн. УЕФА угрожал не допустить такие клубы в еврокубки.

Чемпионы каких стран также получат прямую путевку

Испания

Италия

Португалия

Россия

Турция

Кто еще пробился в Лигу чемпионов

Получают прямые путевки на групповой этап еще 6 команд, которые заняли второе место в шести сильнейших лигах.

Такие путевки уже выиграли немецкая "Боруссия" Дортмунд и французский "Марсель".

УЕФА гарантирует участие в групповом этапе 5 командам, которые заняли третье место в топ-5 лигах.

От Германии путевку получил СБ "Лейпциг", а от Франции – "Ренн".

Также на групповой этап попадают 4 команды, которые заняли четвертое место в топ-4 лигах.

Пока только немецкая "Боруссия" Менхенгладбах смогла гарантировать себе участие в групповом этапе.