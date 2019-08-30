Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
В Монако в пятницу, 30-го августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020. Своих соперников узнали и украинские клубы.
Группа A
Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделандж,
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Группа B
Динамо Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано
Группа C
Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор
Группа D
Спортинг, ПСВ, Русенбург, ЛАСК
Группа E
Лацио, Селтик, Ренн, Клуж
Группа F
Арсенал, Айнтрахт, Стандард, Гимарайнш
Группа G
Порту, Янг Бойз, Фейенорд, Рейнджерс
Группа H
ЦСКА Москва, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош
Группа I
Вольфсбург, Гент, Сент-Этьен, Александрия
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Группа J
Рома, Боруссия Менхенгладбах, Истанбул Башакшехир, Вольфсбергер
Группа K
Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава
Группа L
Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмар