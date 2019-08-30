Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

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Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плей-офф
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы / Фото из открытых источников

В Монако в пятницу, 30-го августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020. Своих соперников узнали и украинские клубы.

Группа A

Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделандж,

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Группа B

Динамо Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано

Группа C

Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор

Группа D

Спортинг, ПСВ, Русенбург, ЛАСК

Группа E

Лацио, Селтик, Ренн, Клуж

Группа F

Арсенал, Айнтрахт, Стандард, Гимарайнш

Группа G

Порту, Янг Бойз, Фейенорд, Рейнджерс

Группа H

ЦСКА Москва, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош

Группа I

Вольфсбург, Гент, Сент-Этьен, Александрия

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Группа J

Рома, Боруссия Менхенгладбах, Истанбул Башакшехир, Вольфсбергер

Группа K

Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава

Группа L

Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмар

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы
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