Лига чемпионов: календарь матчей 1/8 финала
16 декабря состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи этого раунда продлятся с 18 февраля до 17 марта.
Первые матчи 1/8 финала состоится 18 февраля. "Атлетико" примет "Ливерпуль", а "Боруссия" Дортмунд сыграет против ПСЖ.
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Календарь Лиги чемпионов
Атлетико – Ливерпуль (18 февраля, 11 марта)
Боруссия Дортмунд – ПСЖ (18 февраля, 11 марта)
Аталанта – Валенсия (19 февраля, 10 марта)
Тоттенхэм – Лейпциг (19 февраля, 10 марта)
Челси – Бавария (25 февраля, 18 марта)
Наполи – Барселона (25 февраля, 18 марта)
Реал – Манчестер Сити (26 февраля, 17 марта)
Лион – Ювентус (26 февраля, 17 марта)
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