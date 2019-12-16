Лига чемпионов: календарь матчей 1/8 финала

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Лига чемпионов: календарь матчей 1/8 финала / twitter.com/FCBayernRus

16 декабря состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи этого раунда продлятся с 18 февраля до 17 марта.

Первые матчи 1/8 финала состоится 18 февраля. "Атлетико" примет "Ливерпуль", а "Боруссия" Дортмунд сыграет против ПСЖ.

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Календарь Лиги чемпионов

Атлетико – Ливерпуль (18 февраля, 11 марта)

Боруссия Дортмунд – ПСЖ (18 февраля, 11 марта)

Аталанта – Валенсия (19 февраля, 10 марта)

Тоттенхэм – Лейпциг (19 февраля, 10 марта)

Челси – Бавария (25 февраля, 18 марта)

Наполи – Барселона (25 февраля, 18 марта)

Реал – Манчестер Сити (26 февраля, 17 марта)

Лион – Ювентус (26 февраля, 17 марта)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов
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