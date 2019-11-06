"Бавария" и "Ювентус" первыми вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

После матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов определились первые команды, которые сыграют в 1/8 финала турнира. Ими стала мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".

Чемпионы Германии дома не без проблем обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0. Таким образом, "Бавария" выиграла 4 подряд матч в группе B и досрочно вышла в плей-офф.

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Шансом досрочно выйти в плей-офф воспользовался "Ювентус", который в Москве вырвал победу над российским "Локомотивом" (1:2).

Следующими командами, которые могут гарантировать себе участие в 1/8 финала после 4 тура, является ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Атлетико".

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