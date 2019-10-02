Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица

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Лига чемпионов 2019/2020 – таблица игр и расписание матчей ЛЧ 19/20
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/20 выступят 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой. Расписание матчей и турнирная таблица – в материале Спорт24.

Расписание матчей 2 тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20

2 октября

19:55. Группа Е. "Генк" – "Наполи"

19:55. Группа F. "Славия" – "Боруссия"

22:00. Группа Е. "Ливерпуль" – "Зальцбург"

22:00. Группа F. "Барселона" – "Интер"

22:00. Группа G. "РБ Лейпциг" – "Лион"

22:00. Группа G. "Зенит" – "Бенфика"

22:00. Группа Н. "Лилль" – "Челси"

22:00. Группа Н. "Валенсия" – "Аякс"

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Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов 2019/20:

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов
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