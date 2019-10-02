Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
На групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/20 выступят 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой. Расписание матчей и турнирная таблица – в материале Спорт24.
Расписание матчей 2 тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20
2 октября
19:55. Группа Е. "Генк" – "Наполи"
19:55. Группа F. "Славия" – "Боруссия"
22:00. Группа Е. "Ливерпуль" – "Зальцбург"
22:00. Группа F. "Барселона" – "Интер"
22:00. Группа G. "РБ Лейпциг" – "Лион"
22:00. Группа G. "Зенит" – "Бенфика"
22:00. Группа Н. "Лилль" – "Челси"
22:00. Группа Н. "Валенсия" – "Аякс"
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Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов 2019/20:
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