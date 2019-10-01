"Реал" не смог победить "Брюгге", "Шахтер" вырвал победу: результаты Лиги чемпионов

Во вторник, 1-го октября, стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов. С результатами всех матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.

Аталанта – Шахтер 1:2

Голы: Сапата, 27 – Мораес, 40, Соломон, 90+4 Нереализованный пенальти: Иличич, 16 (Аталанта) Читайте также: "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видео Донецкий "Шахтер" одержал первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов. В Италии "горняки" нанесли поражение дебютанту турнира "Аталанте". Решающий гол в матче в компенсированное время забил Соломон. Аталанта – Шахтер видеообзор первого тайма Реал – Брюгге 2:2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 – Дэннис, 9, 39 Удаление: Вормер, 84 (Брюгге) Избежал поражения во втором туре Лиги чемпионов "Реал". "Сливочные" в Мадриде после первого тайма проигрывали "Брюгге" со счетом 2:0. После перерыва "королевский клуб" вырвал ничью. Реал – Брюгге видеообзор первого тайма