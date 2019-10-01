"Реал" не смог победить "Брюгге", "Шахтер" вырвал победу: результаты Лиги чемпионов

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Лига чемпионов: обзор матчей и видео голов 1 октября
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 1 октября / twitter.com/realmadrid

Во вторник, 1-го октября, стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов. С результатами всех матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.

Аталанта – Шахтер 1:2
Голы: Сапата, 27 – Мораес, 40, Соломон, 90+4

Нереализованный пенальти: Иличич, 16 (Аталанта)

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Донецкий "Шахтер" одержал первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов. В Италии "горняки" нанесли поражение дебютанту турнира "Аталанте". Решающий гол в матче в компенсированное время забил Соломон.

Аталанта – Шахтер видеообзор первого тайма

Реал – Брюгге 2:2
Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 – Дэннис, 9, 39

Удаление: Вормер, 84 (Брюгге)

Избежал поражения во втором туре Лиги чемпионов "Реал". "Сливочные" в Мадриде после первого тайма проигрывали "Брюгге" со счетом 2:0. После перерыва "королевский клуб" вырвал ничью.

Реал – Брюгге видеообзор первого тайма

 

 

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Аталанта – Шахтер: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Теги: Спорт Новости Спорта Лига чемпионов Футбол
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