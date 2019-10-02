"Боруссия" Д обыграла "Славию", "Генк" отобрал очки у "Наполи": результаты Лиги чемпионов

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Лига чемпионов 2019 – обзор, счет, матчей 2 октября 2019
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 2 октября / twitter.com/bvb

В среду, 2-го октября, состоялись очередные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Генк – Наполи 0:0

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Неожиданно потерял очки "Наполи". Итальянцы, которые в первом туре одолели "Ливерпуль", не смогли одолеть бельгийский "Генк". Команды разошлись миром.

Генк – Наполи видео лучших моментов первого тайма

Славия Прага – Боруссия Д 0:2
Голи: Хакими, 35, 89

Немецкая "Боруссия" в Чехии сумела одолеть "Славию". Пражская команда создала "шмелям" немало проблем. Дортмундцы вырвали победу благодаря дублю защитника Хакими.

Славия Прага – Боруссия Д видео лучших моментов первого тайма

Барселона – Интер

Валенсия – Аякс

Зенит – Бенфика

Ливерпуль – Зальцбург

Лилль – Челси

РБ Лейпциг – Лион

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Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Спорт Футбол
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