"Боруссия" Д обыграла "Славию", "Генк" отобрал очки у "Наполи": результаты Лиги чемпионов
В среду, 2-го октября, состоялись очередные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Генк – Наполи 0:0
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Неожиданно потерял очки "Наполи". Итальянцы, которые в первом туре одолели "Ливерпуль", не смогли одолеть бельгийский "Генк". Команды разошлись миром.
Генк – Наполи видео лучших моментов первого тайма
Славия Прага – Боруссия Д 0:2
Голи: Хакими, 35, 89
Немецкая "Боруссия" в Чехии сумела одолеть "Славию". Пражская команда создала "шмелям" немало проблем. Дортмундцы вырвали победу благодаря дублю защитника Хакими.
Славия Прага – Боруссия Д видео лучших моментов первого тайма
Барселона – Интер
Валенсия – Аякс
Зенит – Бенфика
Ливерпуль – Зальцбург
Лилль – Челси
РБ Лейпциг – Лион