Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа

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Лига чемпионов 2019 – обзор и счет матчей 06.08.2019
Лига чемпионов: результаты 6 августа

Во вторник, 6 августа, состоялись первые матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Среди них и матч киевского "Динамо" против "Брюгге"

"Брюгге" – "Динамо" 1:0
Гол: Ванакен, 37

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АПОЭЛ – "Карабах" 1:2
Голы: Меркис, 90+5 – Емрелли, 54, Гее, 69

Кипрский АПОЭЛ неожиданно дома уступил "Карабаху". Азербайджанцы забили два образцовых гола после быстрых атак и сделали серьезную заявку на общую победу в противостоянии. В конце поединка АПОЭЛ отыграл один мяч, но итоговый счет все равно в пользу "Карабаха".

ПАОК – "Аякс" 2:2
Голы: Акпом, 32, Матос, 39 – Зиех, 10 Хунтелаар, 57

Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов "Аякс", который потерял в межсезонье своих лидеров, начал путь в групповой этап. Амстердамцы пытались сдать экзамен на выезде с ПАОКом. Это им удалось – 2:2, что является хорошим результатом для гостевой игры. Спасительный мяч реализовал неувядающий ветеран Хунтелаар.

"Динамо" Загреб – "Ференцварош" 1:1
Голы: Ольмо, 7 – Шигер, 60

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"Црвена Звезда" – "Копенгаген" 1:1
Голи: Павков, 44 – Винд, 84 (пен.)

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига чемпионов
Источник: 24 канал
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