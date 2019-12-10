"Валенсия" выбила "Аякс" из Лиги чемпионов, "Челси" вышел в плей-офф, переиграв "Лилль": видео
Во вторник, 10 декабря, стартовал последний шестой тур группового этапа Лиги чемпионов. Результаты всех матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Зальцбург – Ливерпуль 0:2
Голы: Кайта, 57, Салах, 58
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Зальцбург – Ливерпуль видеообзор матча
Наполи – Генк 4:0
Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мертенс, 74 (пен)
Наполи – Генк видеообзор матча
Аякс – Валенсия 0:1
Гол: Родриго, 24
Удаление: Габриэл, 90+3
Бенфика – Зенит 3:0
Гол: Серви, 47, Пицци, 57 (Пэн), Азмун, 80 (авт)
Удаление: Сантос, 56 (Зенит)
Боруссия Д – Славия Прага 2:1
Голы: Санчо, 10, Брандт, 61 – Соучек, 43
Удаление: Вайгль, 77 (Боруссия Д)
Интер – Барселона 1:2
Голы: Лукаку, 44-Перес, 23, Фати, 87
Лион – РБ Лейпциг 2:2
Голы: Ауар, 50, Депай, 82 – Вернер, 9 (пен), Форсберг, 33 (пен)
Челси – Лилль 2:1
Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 – Реми, 78
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