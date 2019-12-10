"Валенсия" выбила "Аякс" из Лиги чемпионов, "Челси" вышел в плей-офф, переиграв "Лилль": видео

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Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 10 декабря / twitter.com/chelseafc

Во вторник, 10 декабря, стартовал последний шестой тур группового этапа Лиги чемпионов. Результаты всех матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Зальцбург – Ливерпуль 0:2

Голы: Кайта, 57, Салах, 58

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Зальцбург – Ливерпуль видеообзор матча

Наполи – Генк 4:0

Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мертенс, 74 (пен)

Наполи – Генк видеообзор матча

Аякс – Валенсия 0:1

Гол: Родриго, 24

Удаление: Габриэл, 90+3

Бенфика – Зенит 3:0

Гол: Серви, 47, Пицци, 57 (Пэн), Азмун, 80 (авт)

Удаление: Сантос, 56 (Зенит)

Боруссия Д – Славия Прага 2:1

Голы: Санчо, 10, Брандт, 61 – Соучек, 43

Удаление: Вайгль, 77 (Боруссия Д)

Интер – Барселона 1:2

Голы: Лукаку, 44-Перес, 23, Фати, 87

Лион – РБ Лейпциг 2:2

Голы: Ауар, 50, Депай, 82 – Вернер, 9 (пен), Форсберг, 33 (пен)

Челси – Лилль 2:1

Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 – Реми, 78

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
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