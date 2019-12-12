Разгромное поражение "Шахтера" и победа "Мансити": результаты матчей Лиги чемпионов 11 декабря
В среду, 11 декабря, были сыграны последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Их результаты и видео голов – в материале Спорт24.
Динамо (Загреб) – Манчестер Сити 1:4
Голы: Ольмо, 10 – Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84
"Динамо" надо было выигрывать в этом матче и надеяться, что "Шахтер" не обыграет дома "Аталанту". И именно хозяева забили первыми – отличился Ольмо.
К слову: Лига чемпионов: кто из команд вышел в 1/8 финала
Но еще до перерыва Габриэль Жезус счет сравнял, а уже после перерыва оформил хет-трик. После чего уступил место на поле украинцу Александру Зинченко.
Сам матч закончился победой "Мансити" 4:1. Еще один гол забил Фоден. А "Динамо" закончило выступление в еврокубках.
Видеообзор матча Динамо – Манчестер Сити
Шахтер – Аталанта 0:3
Голы: Кастань, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90 + 4
Удаление: Додо, 77 (Шахтер, вторая желтая)
"Шахтеру" достаточно было сыграть вничью. Но "горняки" дома уступили "Аталанте" с разгромным счетом. Поэтому они вылетели в Лигу Европы.
Видеообзор матча Шахтер – Аталанта
Атлетико – Локомотив 2:0
Гол: Фелиш, 17 Фелипе, 54
Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 (Атлетико)
Бавария – Тоттенхэм 3:1
Голы: Коман, 14 Мюллер, 45, Коутиньо, 64 – Сессеньон, 20
Байер – Ювентус 0:2
Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90+2
Брюгге – Реал 1:3
Голы: Ванакен, 55 – Родриго, 53, Винисиус, 64, Модрич, 90+1
Олимпиакос – Црвена Звезда 1:0
Гол: Эль-Араби, 87
Нереализованный пенальти: Томан, 43 (Црвена Звезда)
ПСЖ – Галатасарай 5:0
Голы: Икарди, 33, Сарабия, 35, Неймар, 47, Мбаппе, 63, Кавани, 83 (пен.)