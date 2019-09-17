"Славия" едва не одолела "Интер", "Лион" сыграл вничью: результаты и видео голов Лиги чемпионов

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 17.09. 2019 – ЛЧ
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 17 сентября / twitter.com/ol

Во вторник, 17-го сентября, стартовал новый сезон самого престижного футбольного турнира Европы – Лига чемпионов. С результатами всех поединков и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.

Интер – Славия Прага 1:1

Голы: Барелла, 90+3 Олайинка, 64


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Первый игровой день Лиги чемпионов подарил сенсацию. Скромный чешский клуб "Славия" Прага в Милане едва не победил местный "Интер". Итальянцы отыгрались в компенсированное время.

Интер – Славия Прага видеообзор матча

Лион – Зенит 1:1
Голы: Депай, 50 (пен.) – Азмун, 41

Российский "Зенит", в котором выступает Ярослав Ракицкий, разошелся миром с "Лионом" во Франции. Россияне открыли счет в игре, но не удержали преимущество. Ракицкий отыграл весь матч за "Зенит".

Лион – Зенит видеообзор первого тайма

 

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Теги: Лига чемпионов Футбол Спорт Новости Спорта
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