"Тоттенхэм" сенсационно не выиграл у "Олимпиакоса": результаты Лиги чемпионов и видео голов
В среду, 18-го сентября, продолжился первый тур нового сезона Лиги чемпионов. С результатами матчам и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.
Брюгге – Галатасарай 0:0
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"Брюгге", который в квалификации Лиги чемпионов выбил "Динамо" у себя дома сыграл вничью с "Галатасараем".
Олимпиакос – Тоттенхэм 2:2
Голы: Поденсе, 44, Вальбуена, 54 (пен.) – Кейн, 26 (пен.), Моура, 30
Английский "Тоттенхэм" сенсационно потерял очки в Греции. "Шпоры" после первого тайма побеждали "Олимпиакос" со счетом 2:0. И греки после перерыва отыгрались.
Олимпиакос – Тоттенхэм: видеообзор матча
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