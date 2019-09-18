"Тоттенхэм" сенсационно не выиграл у "Олимпиакоса": результаты Лиги чемпионов и видео голов

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 18.09. 2019 – ЛЧ
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 18 сентября

В среду, 18-го сентября, продолжился первый тур нового сезона Лиги чемпионов. С результатами матчам и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.

Брюгге – Галатасарай 0:0

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"Брюгге", который в квалификации Лиги чемпионов выбил "Динамо" у себя дома сыграл вничью с "Галатасараем".

Олимпиакос – Тоттенхэм 2:2
Голы: Поденсе, 44, Вальбуена, 54 (пен.) – Кейн, 26 (пен.), Моура, 30

Английский "Тоттенхэм" сенсационно потерял очки в Греции. "Шпоры" после первого тайма побеждали "Олимпиакос" со счетом 2:0. И греки после перерыва отыгрались.

Олимпиакос – Тоттенхэм: видеообзор матча

 

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Новости Спорта
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