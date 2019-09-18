"Тоттенхэм" сенсационно не выиграл у "Олимпиакоса": результаты Лиги чемпионов и видео голов

В среду, 18-го сентября, продолжился первый тур нового сезона Лиги чемпионов. С результатами матчам и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.

Брюгге – Галатасарай 0:0 Смотрите также: "Барселона" избежала поражения в Дортмунде, яркая победа "Аякса": результаты Лиги чемпионов "Брюгге", который в квалификации Лиги чемпионов выбил "Динамо" у себя дома сыграл вничью с "Галатасараем". Олимпиакос – Тоттенхэм 2:2

Голы: Поденсе, 44, Вальбуена, 54 (пен.) – Кейн, 26 (пен.), Моура, 30 Английский "Тоттенхэм" сенсационно потерял очки в Греции. "Шпоры" после первого тайма побеждали "Олимпиакос" со счетом 2:0. И греки после перерыва отыгрались. Олимпиакос – Тоттенхэм: видеообзор матча