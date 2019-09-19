"Базель" громит россиян, уверенные победы "Арсенала" и "Севильи": результаты Лиги Европы

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 19.09. 2019 – ЛЧ
Лига Европы результаты матчей 19 сентября

В четверг, 19 сентября, стартовал первый тур группового этапа Лиги Европы. Не обошлось без разгромных побед, голевых перестрелок и матчей с участием украинцев.

Айнтрахт Франкфурт – Арсенал 0:3

АПОЭЛ – Ф91 Дюделанж 3:4

Базель – Краснодар 5:0

Динамо (Киев) – Мальме 1:0

Карабах – Севилья 0:3

Копенгаген – Лугано 1:0

ЛАСК Линц – Русенборг 1:0

ПСВ – Спортинг 3:2

Ренн – Селтик 1:1

Стандард – Гимарайнш 2:0

Хетафе – Трабзонспор 1:0

ЧФР Клуж – Лацио 2:1

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Александрия Лига Европы Динамо
Источник: 24 канал
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