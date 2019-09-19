"Базель" громит россиян, уверенные победы "Арсенала" и "Севильи": результаты Лиги Европы
В четверг, 19 сентября, стартовал первый тур группового этапа Лиги Европы. Не обошлось без разгромных побед, голевых перестрелок и матчей с участием украинцев.
Айнтрахт Франкфурт – Арсенал 0:3
АПОЭЛ – Ф91 Дюделанж 3:4
Базель – Краснодар 5:0
Динамо (Киев) – Мальме 1:0
Карабах – Севилья 0:3
Копенгаген – Лугано 1:0
ЛАСК Линц – Русенборг 1:0
ПСВ – Спортинг 3:2
Ренн – Селтик 1:1
Стандард – Гимарайнш 2:0
Хетафе – Трабзонспор 1:0
ЧФР Клуж – Лацио 2:1
Источник: 24 канал
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