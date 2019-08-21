Лига чемпионов: результаты всех матчей 20 августа

Во вторник, 20 августа, состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

АПОЭЛ – Аякс 0:0

Удаление: Мазрауи, 80, (Аякс)

Читайте также: Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон

"Аякс" сыграл вничью с АПОЭЛ (0:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Последний раз голландский клуб не смог забить гол в матче ЛЧ 28 августа 2018 года во время ответного матча этого же раунда с "Динамо" (0:0).

Видеообзор матча АПОЭЛ – Аякс

ЛАСК – Брюгге 0:1

Гол: Ванакен, 10 (пен.)

"Брюгге" едва не полностью продублировал первый матч противостояния с "Динамо" на предыдущей стадии. Опять минимальная победа, снова пенальти от Ванакена, однако есть одно важное отличие – бельгийцы победили ЛАСК на выезде, что дает им отличные шансы на выход в групповой стадии. Эдуард Соболь провел на поле 66 минут, после чего его заменил уругваец Федерико Рикка.

Видеообзор матча ЛАСК – Брюгге

ЧФР Клуж – Славия Прага 0:1

Гол: Масопуст, 28