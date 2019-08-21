Лига чемпионов: результаты всех матчей 20 августа
Во вторник, 20 августа, состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
АПОЭЛ – Аякс 0:0
Удаление: Мазрауи, 80, (Аякс)
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"Аякс" сыграл вничью с АПОЭЛ (0:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Последний раз голландский клуб не смог забить гол в матче ЛЧ 28 августа 2018 года во время ответного матча этого же раунда с "Динамо" (0:0).
Видеообзор матча АПОЭЛ – Аякс
ЛАСК – Брюгге 0:1
Гол: Ванакен, 10 (пен.)
"Брюгге" едва не полностью продублировал первый матч противостояния с "Динамо" на предыдущей стадии. Опять минимальная победа, снова пенальти от Ванакена, однако есть одно важное отличие – бельгийцы победили ЛАСК на выезде, что дает им отличные шансы на выход в групповой стадии. Эдуард Соболь провел на поле 66 минут, после чего его заменил уругваец Федерико Рикка.
Видеообзор матча ЛАСК – Брюгге
ЧФР Клуж – Славия Прага 0:1
Гол: Масопуст, 28