Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 21.08.2019 – ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа

В среду, 21 августа, состоялись очередные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Динамо Загреб – Русенборг 2:0
Голы: Петкович, 8 (пен.), Оршич, 28

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Команда Ненада Бьелицы взяла инициативу под свой контроль со старта. Уже на 8 минуте хавбек "Русенборга" Лундемо привез пенальти, который уверенно реализовал Петкович. Загребская команда ушла на перерыв с комфортным преимуществом благодаря точному удару Орсича.

В дальнейшем "Русенборг" имел несколько шансов сократить счет, однако хорваты в целом контролировали ход поединка.

Олимпиакос – Краснодар 4:0
Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89

"Олимпиакос" в первом тайме однажды забил, а во втором – дважды. Дубль оформил Йован Ранджелович, который на 75-й минуте вышел на замену. А Поденсе увеличил счет до 4:0. Последние 15 минут основного времени встречи "Краснодар" провалил.

Янг Бойз – Црвена Звезда 2:2
Голы: Ассале, 7, Оаро, 76 (пен.) – Дегенек, 18 Гарсия, 46

Прекрасный матч для зрителей выдали "Янг Бойз" и "Црвена Звезда". Каждая из команд по разу лидировала в счете, и по разу его сравнивала. Итоговый счет встречи 2:2 дает чуть больше шансов сербской команде, ведь следующую игру они проведут дома.

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов
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