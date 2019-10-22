Лига чемпионов: результаты матчей вторника 22 октября
Во вторник, 22 октября, были сыграны очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Их результаты — в материале Спорт24.
Атлетико – Байер 1:0
Гол: Мората, 78
Видеообзор матча Атлетико – Байер
Шахтер – Динамо (Загреб) 2:2
Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен)
Видео лучших моментов матчаа Шахтер – Динамо
Брюгге – ПСЖ
Галатасарай – Реал
Манчестер Сити – Аталанта
Олимпиакос – Бавария
Тоттенхэм – Црвена Звезда
Ювентус – Локомотив (Москва)
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