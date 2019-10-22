Лига чемпионов: результаты матчей вторника 22 октября

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 22.10.2019 – ЛЧ
Лига чемпионов результаты матчей 22 октября

Во вторник, 22 октября, были сыграны очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Их результаты — в материале Спорт24.

Атлетико – Байер 1:0

Гол: Мората, 78

Видеообзор матча Атлетико – Байер

Шахтер – Динамо (Загреб) 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен)

Видео лучших моментов матчаа Шахтер – Динамо

Брюгге – ПСЖ

Галатасарай – Реал

Манчестер Сити – Аталанта

Олимпиакос – Бавария

Тоттенхэм – Црвена Звезда

Ювентус – Локомотив (Москва)

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Спорт Футбол
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