Лига чемпионов: "Челси" нанес первое поражение "Аяксу", "Лейпциг" победил "Зенит" – видео
В среду, 23 октября, состоялись очередные матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Аякс – Челси 0:1
Гол: Батшуаи, 86
Аякс – Челси видеообзор первого тайма
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РБ Лейпциг – Зенит 2:1
Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 – Ракицкий, 25
РБ Лейпциг – Зенит видеообзор первого тайма
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