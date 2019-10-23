Лига чемпионов: "Челси" нанес первое поражение "Аяксу", "Лейпциг" победил "Зенит" – видео

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 23.10.2019 – Лига чемпионов
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 23 октября / twitter.com/chelseafc

В среду, 23 октября, состоялись очередные матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. С результатами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Аякс – Челси 0:1
Гол: Батшуаи, 86

Аякс – Челси видеообзор первого тайма

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РБ Лейпциг – Зенит 2:1
Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 – Ракицкий, 25

РБ Лейпциг – Зенит видеообзор первого тайма

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
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