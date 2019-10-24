Лига Европы: результаты матчей и видео голов 24 октября
В четверг, 24 октября, был сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги Европы. Среди них и два матча с участием украинских клубов – "Динамо" и "Александрии".
Гент – Вольфсбург 2:2
Голы: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Виктор, 24
Сенте-Этьен – Александрия 1:1
Голы: Силва, 8 – Силва, 14 (авт.)
Партизан – Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Марсьяль, 43 (пен.)
ЦСКА – Ференцварош 0:1
Гол: Варга, 86
Карабах – АПОЕЛ 2:2
Голы: Кинтана, 13, Айлтон, 58 – Медведев, 29 (авт), Халениус, 45+1
Янг Бойз – Фейенорд 2:0
Голы: Ассале, 14 (пен.), Нсаме, 28 (пен.)
Порту – Рейнджерс 1:1
Голы: Диас, 36 – Морелос, 44
Лудогорець – Эспаньйол 0:1
Гол: Кампусано, 13
Рома – Боруссия М 1:1
Голы: Дзаньйоло, 32 – Штиндль, 90+3 (пен.)
Башакшехир – Вольфсберг 1:0
Гол: Кахведжи, 78
Бешикташ – Брага 1:2
Голы: Наир, 71 – Орта, 38, Едуарду, 80
Нереализованный пенальти: Льяич, 74 (Бешикташ)
Слован – Вулверхемптон 1:2
Голы: Спорар, 11 – Саисс, 58, Хименес, 64 (пен.)
Удаление: Жота, 87 (Вулверхемптон)
АЗ – Астана 6:0
Голы: Копмайнерс, 39, 83 (оба – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Идриси, 90+2