Лига Европы: результаты матчей и видео голов 24 октября

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 24.10.2019 – Лига чемпионов
Лига Европы результаты матчей 24 октября

В четверг, 24 октября, был сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги Европы. Среди них и два матча с участием украинских клубов – "Динамо" и "Александрии".

Гент – Вольфсбург 2:2

Голы: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Виктор, 24

Сенте-Этьен – Александрия 1:1

Голы: Силва, 8 – Силва, 14 (авт.)

Партизан – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Марсьяль, 43 (пен.)

ЦСКА – Ференцварош 0:1

Гол: Варга, 86

Карабах – АПОЕЛ 2:2

Голы: Кинтана, 13, Айлтон, 58 – Медведев, 29 (авт), Халениус, 45+1

Янг Бойз – Фейенорд 2:0

Голы: Ассале, 14 (пен.), Нсаме, 28 (пен.)

Порту – Рейнджерс 1:1

Голы: Диас, 36 – Морелос, 44

Лудогорець – Эспаньйол 0:1

Гол: Кампусано, 13

Рома – Боруссия М 1:1

Голы: Дзаньйоло, 32 – Штиндль, 90+3 (пен.)

Башакшехир – Вольфсберг 1:0

Гол: Кахведжи, 78

Бешикташ – Брага 1:2

Голы: Наир, 71 – Орта, 38, Едуарду, 80
Нереализованный пенальти: Льяич, 74 (Бешикташ)

Слован – Вулверхемптон 1:2

Голы: Спорар, 11 – Саисс, 58, Хименес, 64 (пен.)
Удаление: Жота, 87 (Вулверхемптон)

АЗ – Астана 6:0

Голы: Копмайнерс, 39, 83 (оба – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Идриси, 90+2

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Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Лига Европы Футбол Спорт
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