Лига чемпионов: результаты матчей 27 августа

Во вторник, 27-го августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Путевки в групповой этап получили "Олимпиакос", "Црвена Звезда" и "Динамо" Загреб.

Больше всего интриги было в матче "Црвена Звезда" – "Янг Бойз". В первом матче между этими командами была зафиксирована результативная ничья 2:2. Вничью команды сыграли и в Сербии. Однако матч закончился со счетом 1:1, поэтому в групповом этапе сыграют именно футболисты "Црвены Звезды".

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Црвена Звезда – Янг Бойз 1:1 (3:3 по сумме двух матчей, проход "Црвены Звезды")

Голы: Вуканович, 59 – Эль Фарду, 82 (авт)

Второй матч в противостоянии проиграл и российский "Краснодар". Команде мало что могло помочь в матче против греческого "Олимпиакоса". Первая игра между этими командами закончилась разгромом "Краснодара" 4:0. Дома они первыми вышли вперед, но дубль Эль-Араби принес победу именно "Олимпиакосу".

Краснодар – Олимпиакос 1:2 (1:6 по сумме двух матчей)

Голы: Уткин, 10 – Эль-Араби, 11, 48

"Динамо" будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Только не киевское, а загребское. Хорватский клуб победил в первом матче дома, а на выезде против "Русенборга" сыграл вничью.

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Русенборг – Динамо (Загреб) 1:1 (1:3 по сумме двух матчей, проход "Динамо")

Голы: Акинтола, 11-Гояк, 71