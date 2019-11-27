"Валенсия" вырвала ничью у "Челси", "Лион" проиграл "Зениту": видео

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Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 27 ноября

В среду, 27 ноября, проходят матчи 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. О результатах всех поединков читайте на сайте Спорт24.

Валенсия – Челси 2:2

Голы: Солер, 40, Васс, 82 – Ковачич, 41, Пулишич, 50

Незабитый пенальти: Парехо, 65 (Валенсия)

Валенсия – Челси видеообзор первого тайма

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Зенит – Лион 2:0

Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84

Зенит – Лион видеообзор первого тайма

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
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