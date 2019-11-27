"Валенсия" вырвала ничью у "Челси", "Лион" проиграл "Зениту": видео
В среду, 27 ноября, проходят матчи 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. О результатах всех поединков читайте на сайте Спорт24.
Валенсия – Челси 2:2
Голы: Солер, 40, Васс, 82 – Ковачич, 41, Пулишич, 50
Незабитый пенальти: Парехо, 65 (Валенсия)
Валенсия – Челси видеообзор первого тайма
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Зенит – Лион 2:0
Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84
Зенит – Лион видеообзор первого тайма
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