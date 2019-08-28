Лига чемпионов: результаты матчей 28 августа

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 28.08.2019 – ЛЧ
Лига чемпионов: результаты матчей 28 августа / twitter.com/ChampionsLeague

В среду, 28-го августа, состоялись последние матчи плей-офф Лиги чемпионов. Путевки в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/2020 завоевали "Аякс", "Брюгге" и "Славия".

Аякс – АПОЭЛ 2:0 (2:0, первый матч – 0:0)
Гол: Альварес, 43, Тадич, 80

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Прошлогодний полуфиналист Лиги чемпионов "Аякс" в ответном матче все же смог получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Аякс" полностью контролировал матч против кипрского АПОЭЛа, однако долго не мог воплотить свое преимущество в забитые мячи. Лишь под занавес первого тайма нидерландский гранд смог открыть счет. А уже к концу игры счет в матче был более чем удовлетворительным для клуба из Нидерландов. 2:0 и плюс путевка в групповой этап для "Аякса".

Брюгге – Ласк 2:1 (3:1, первый матч – 1:0)
Голы: Ванакен, 70, Денис, 89 – Клаусс, 74
Удаление: Траунер, 81 (Ласк)

Прошел в групповой турнир и обидчик команды киевского "Динамо" "Брюгге". Бельгийцы отстояли минимальную выездную победу, подкрепив ее домашней победой.

Славия – Клуж 1:0 (2:0, первый матч – 1:0)
Гол: Боржил, 66

Между тем пражская "Славия" вновь минимально переиграла румынский "Клуж". Единственный мяч "красно-белые" забили во втором тайме.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига чемпионов
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