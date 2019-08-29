Лига Европы: результаты матчей 30 августа
В четверг, 29 августа, состоялись ответные матчи плей-офф Лиги Европы.
Карабах – Линфилд 2:1 (4:4, первый матч 2:3)
Голы: Ромеро, 8, Зубир, 88 – Лейвери, 90+3
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ФК Рига – Копенгаген 1:0 (2:3, первый матч 1:3)
Гол: Брисола, 75
Удаление: Валерианос, 90+4
АиК – Селтик 1:3 (1:5, первый матч 0:2)
Голы: Ларссон, 33 (пен.), – Форрест, 17, Джонстон, 34, Биттон, 87
Аполлон – ПСВ 0:4 (0:7, первый матч 0:3)
Голы: Айхартен, 73, Митроглу, 76, Мален, 79, 90+4
БАТЕ – ФК Астана 2:0 (2:3, первый матч 0:3)
Голы: Скавиш, 8, Яблонский, 85
Бней-егуда – Мальме 0:1 (0:4, первый матч 0:3)
Гол: Молинс, 7
Зоря – Еспаньйол 2:2 (3:5, первый матч 1:3)
Голы: Леднев, 54, Русин, 78 – Феррейра, 34, Варгас, 62
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Молде – Партизан 1:1 (2:3, первый матч 1:2)
Голы: Джеймс, 72 – Милетич, 80
ПАОК – Слован Братислава 3:2 (3:3, первый матч 0:1)
Голы: Лиминос, 49, Свидерски, 50, Яннулис, 87 – Медведев, 38, де Марко, 62