Лига чемпионов: результаты матчей 6 ноября
В среду, 6 ноября, были сыграны очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. их результаты – в обзоре Спорт24.
Бавария – Олимпиакос 2:0
Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89
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Бавария – Олимпиакос видеообзор матча
Локомотив – Ювентус 1:2
Голы: Миранчук, 12 – Ремзи, 4, Коста, 90+3
22:00. Група B. "Црвена Звезда" – "Тоттэнхем"
22:00. Група D. "Байер" – "Атлетико"
22:00. Група C. "Аталанта" – "Манчестер Сити"
22:00. Група C. "Динамо" Загреб – "Шахтер"
22:00. Група A. ПСЖ – "Брюгге"
22:00. Група A. "Реал" – "Галатасарай"
Турнирная таблица
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