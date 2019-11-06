Лига чемпионов: результаты матчей 6 ноября

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Лига чемпионов 2019 – обзор матчей 6 ноября 2019 – Лига чемпионов
Лига чемпионов результаты 6 ноября

В среду, 6 ноября, были сыграны очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. их результаты – в обзоре Спорт24.

Бавария – Олимпиакос 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89

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Бавария – Олимпиакос видеообзор матча

Локомотив – Ювентус 1:2

Голы: Миранчук, 12 – Ремзи, 4, Коста, 90+3

22:00. Група B. "Црвена Звезда" – "Тоттэнхем"

22:00. Група D. "Байер" – "Атлетико"

22:00. Група C. "Аталанта" – "Манчестер Сити"

22:00. Група C. "Динамо" Загреб – "Шахтер"

22:00. Група A. ПСЖ – "Брюгге"

22:00. Група A. "Реал" – "Галатасарай"

Турнирная таблица

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Лига чемпионов Спорт Футбол
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