Лига чемпионов: результаты матчей 7 августа

В среду, 7 августа, был сыгран ряд матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Краснодар" – "Порту" 0:1

Гол: Оливейра, 89

В наиболее статусном поединке дня "Порту" на выезде испортил дебют "Краснодара" в Лиге чемпионов. Минимальную победу безупречным ударом со штрафного "драконам" на 89 минуте принес Серхио Оливейра.

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"Истанбул Башакшехир" – "Олимпиакос" 0:1

Гол: Масурас, 53

Удаление: Кахведжи, 80 (ИБ)

Нереализованный пенальти: Вища, 90 + 2 (ИБ)

"Базель" – ЛАСК 1:2

Голы: Дзуффи, 87 – Траунер, 50, Клаус, 82

"ЧФР Клуж" – "Селтик" 1:1

Голы: Марио Рондон, 28 – Форрест, 37

"Селтик" не смог победить "Клуж" на выезде. Более того, "кельты" оказались в роли аутсайдера на 28-й минуте, когда Марио Рондон реализовал выход один на один после паса Дяка от центральной линии. Однако, на 37-й минуте Джеймс Форрест выровнял положение: шотландец получил пас с правого фланга и классно пробил в угол ворот – 1:1. Украинец Марьян Швед весь матч просидел на скамейке запасных.

"Марибор" – "Русенборг" 1:3

Голы: Тавареш, 70 – Седерлунн, 50, 64, Йенсен, 71