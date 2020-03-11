Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала

10 марта определились первые два участника 1/4 финала Лиги чемпионов. Ими стали немецкий "Лейпциг" и команда украинца Руслана Малиновского итальянская "Аталанта".

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Дебютный выход "Лейпцига" в ¼ финала Лиги чемпионов

В первом матче немецкий "Лейпциг" минимально победил на выезде "Тоттенхэм" – 1:0. Единственный гол в матче с пенальти забил Тимо Вернер.

В ответном матче, который проходил в Лейпциге, "шпорам" нужна была только победа. Однако, уже с первых минут встречи матч пошел не по плану английского клуба. По состоянию на 21 минуту счет в матче уже был 2:0 в пользу футболистов "Лейпцига". Первую реальную угрозу воротам немецкой команды "Тоттенхэм" нанес аж в конце первого тайма.



Гол Эмиля Форсберга

Во втором тайме "Лейпциг" отличился еще однажды и завершил матч со счетом – 3:0. Общий счет по сумме двух матчей составил 4:0 в пользу немецкого клуба. Для "быков" это дебютный выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Иличич впервые в истории вывел "Аталанту" в четверть финала Лиги чемпионов

Первый матч между этими клубами проходил в Италии. "Атланта" крупно победила испанскую команду со счетом – 4:0. Второй матч, который проходил за пустыми трибунами отметился настоящей "голевой феерией". Команды по очереди отмечались результативными ударами.

До 81-й минуты встречи счет на табло был 3:3, казалось итальянский клуб устраивал такой исход матча, но полузащитник "Аталанты" Иосиф Иличич был против такого счета. На 82-й минуте он дальним ударом поставил точку во встрече – 3:4.

Таким образом, "Аталанта" одолела "Валенсию" по сумме двух матчей со счетом 8:4 и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.



Йосип Иличич

Сегодня, 11 марта, состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" встретится с "Атлетико". В первом матче английский клуб потерпел обидное поражение с минимальным счетом – 0:1.

Заключительным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов станет матч ПСЖ – "Боруссия". Первый матч завершился в пользу немецкой "Боруссии" – 1:2.

Своих следующих соперников команды узнают 20 марта, когда состоится жеребьевка.

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