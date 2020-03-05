Финал Лиги чемпионов – билеты появились в продаже: цены и где можно купить

5 марта начинается продажа билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА 2020 в Стамбуле (Турция). Стоимость билетов – от 70 евро.

Продажа билетов стартует 5 марта на билетном портале UEFA.com. Прием заявок продлится до 15:00 12 марта.

Болельщикам финалистов и нейтральной публике выделена большая часть билетов на решающий матч, который пройдет 30 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка" и начнется в 22:00 по местному времени.

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Вместимость стадиона на финале составит 72 тысячи человек. Нейтральным болельщикам со всего мира выделено 6 тысяч билетов, которые поступят в продажу в UEFA.com. Болельщикам финалистов достанутся 40 тысяч билетов (по 20 тысяч на команду).

Стоимость билетов:

Категория 4: 70 евро

Категория 3 180 евро

Категория 2 450 евро

Категория 1: 600 евро

Билеты для людей с инвалидностью доступны по цене 70 евро (билет категории 4+ бесплатный билет для сопровождающего лица).

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