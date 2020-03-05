Финал Лиги чемпионов – билеты появились в продаже: цены и где можно купить
5 марта начинается продажа билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА 2020 в Стамбуле (Турция). Стоимость билетов – от 70 евро.
Продажа билетов стартует 5 марта на билетном портале UEFA.com. Прием заявок продлится до 15:00 12 марта.
Болельщикам финалистов и нейтральной публике выделена большая часть билетов на решающий матч, который пройдет 30 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка" и начнется в 22:00 по местному времени.
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Вместимость стадиона на финале составит 72 тысячи человек. Нейтральным болельщикам со всего мира выделено 6 тысяч билетов, которые поступят в продажу в UEFA.com. Болельщикам финалистов достанутся 40 тысяч билетов (по 20 тысяч на команду).
Стоимость билетов:
- Категория 4: 70 евро
- Категория 3 180 евро
- Категория 2 450 евро
- Категория 1: 600 евро
Билеты для людей с инвалидностью доступны по цене 70 евро (билет категории 4+ бесплатный билет для сопровождающего лица).
Важная информация
- Билеты для широкой публики на UEFA.com не продаются в порядке живой очереди. Судьбу билетов определит жеребьевка, которая состоится после окончания приема заявок.
- Одно физическое лицо может подать заявку не более чем на два билета. Все билеты будут персонализированные, а претенденты должны оставить на билетном портале свои личные данные.
- К концу марта они будут проинформированы о судьбе своих заявок по электронной почте.
- Кроме того, до 12 марта болельщики могут подавать заявки на билеты на финал Лиги Европы УЕФА в Гданьске (Польша). Предложение включает в себя совершенно новый тип билета Flexi-Final, который подойдет тем болельщикам, которые намерены посетить финал только в случае выхода туда своей команды.