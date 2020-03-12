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Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены из-за коронавируса – СМИ

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Все матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены, а проведение турниров будет приостановлено на неопределенный срок.

УЕФА должен принять соответствующее решение в связи со стремительным распространением по Европе и мире эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает испанское издание Marca.

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Официально о решении приостановить соревнования могут объявить уже 12 марта. Важным аргументом в пользу такого решения стали случаи диагностики коронавируса у профессиональных спортсменов.

Все матчи Лиги Европы, которые должны состояться 12 марта, пройдут по плану. Судьба матчей на следующей неделе под вопросом.

  • Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии и Испании. Матчи без зрителей пройдут во Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
  • Футболисты "Ювентуса" и "Интера" отправились на карантин после того, как положительный тест на COVID-19 сдал центрбэк "Юве" Даниэле Ругани.
  • В изоляции будут находиться и футболисты мадридского "Реала" из-за того, что один из баскетболистов мадридского клуба сдал положительный тест на коронавирус.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Коронавирус Covid-19 Лига чемпионов Лига Европы УЕФА
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