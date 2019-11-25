Лига чемпионов: Битвы титанов за место в плей-офф

Групповой этап Лиги чемпионов понемногу подходит к своему окончанию и с каждым туром болельщики узнают все новых участников плей-офф. Судьбы путевок решаются едва ли не в каждом матче, что делает игры еще более интересными и напряженными. Особенно это касается группы C, где выступает "Шахтер".

Во вторник, 26 ноября, "горнякам" надо на выезде сыграть с "Манчестер Сити". И в случае победы дончане выйдут в 1/8 финала. Правда, для этого им также будет необходимо поражение загребского "Динамо" в игре с "Аталантой". Что касается британцев, они выйдут из группы, если не уступят "Шахтеру", или если хорваты не выиграют у "Аталанты".

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Правда, у "горняков" невысокие шансы на успех – всего 7% на победу от аналитиков Parimatch. Предыдущий визит "Шахтера" в Манчестер прошлого года завершился для украинской команды разгромом 0:6. Но стоит отметить, что в прошлом туре британцы впервые потеряли очки в этой Лиге чемпионов, сыграв вничью с "Аталантой". Поэтому болельщики дончан все же вправе рассчитывать на маленькое чудо.

Среди других матчей 5-го тура стоит отметить встречу "Тоттенхэма" и "Олимпиакоса". Ведь это будет первая игра лондонцев на международной арене под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо. Волноваться за результат лондонцам не стоит, эксперты Parimatch дают им 71% на победу. Если прогноз сбудется, то это будет означать для "Тоттенхэма" выход в плей-офф турнира.

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Также за внимание зрителей будут бороться встречи "Реал" – ПСЖ, "Барселона" – "Боруссия" (Дортмунд), "Ювентус" – "Атлетико" и "Ливерпуль" – "Наполи". При этом задачу выхода из группы решили только ПСЖ и "Ювентус", всем остальным потребуются победы над своими прямыми конкурентами.