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Лига чемпионов: чего ожидать от матчей 1/8 финала 18-19 февраля

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Прогноз на матчі Ліги чемпіонів 18-19 лютого / UEFA

18 февраля стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов. Первые встречи команд растянули на две недели, чтобы у болельщиков была возможность посмотреть как можно больше игр в прямой трансляции. За это УЕФА можно только поблагодарить, потому что каждая из пар интересна по-своему.

Действующего чемпиона ждет непростой выезд в гости к "Атлетико", впрочем, даже там шансы на стороне "Ливерпуля". Parimatch дает мерсисайдцам 43% на победу против 29% у испанцев. Здесь нужно отметить, что "Ливерпуль" чувствует себя очень комфортно в чемпионате Англии. Команда намного опережает ближайшего преследователя и может себе позволить сосредоточиться на еврокубках. Тогда как "Атлетико" ведет борьбу за то, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Не менее интересной обещает быть битва "Боруссии" и ПСЖ. Аналитики Parimatch сейчас дают 41% на то, что первую встречу выиграют французы, у немцев 34% на победу. Скорее всего, в этом матче ПСЖ не сможет помочь Неймар, который недавно снова травмировался. Впрочем, даже без Неймара у парижан есть кому забивать. Чего только Мбаппе стоит.

Также на этой неделе впервые в своей истории сыграет в плей-офф Лиги чемпионов "Аталанта", которая не пустила в 1/8 финала "Шахтер". У итальянцев целых 53% на победу над "Валенсией" от экспертов Parimatch. Впрочем, испанцы более опытные в плане еврокубков. Не стоит забывать, что они заняли первое место в группе с "Челси", "Аяксом" и "Лиллем". Тогда как "Аталанта" первые три матча группового этапа и вовсе проиграла.

Возглавивший в конце прошлого года "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо пока не сильно впечатлил в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов от него ждут явно большего. Пока шансы лондонцев неплохие (41% на победу против 32% у "Лейпцига"). Но, это не такое серьезное преимущество, особенно если вспомнить, что "Лейпциг" в этом сезоне стал серьезным конкурентом "Баварии" в Бундеслиге.

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Вторая половина матчей плей-офф состоятся 25-26 февраля. Там сыграют пары "Челси" – "Бавария", "Наполи" – "Барселона", "Лион" – "Ювентус" и "Реал" – "Манчестер Сити".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига чемпионов
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