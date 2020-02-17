Лига чемпионов: чего ждать от плей-офф

Уже во вторник, 18 февраля, восстановится самый престижный клубный турнир Европы – Лига чемпионов. Кроме горячих матчей, украинских болельщиков ждут поединки с участием земляков Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Чего ждать от первого раунда плей-офф – читайте в материале.

Атлетико – Ливерпуль

Этот поединок даст старт 1/8 финала. Лучшего матча можно не ждать. Действующий чемпион Европы встретится с неуступчивыми испанцами.

Пока не следует обращать внимание на то, как команды играли на групповом этапе. С того момента прошло несколько месяцев и состояние каждой из команд совсем другое.

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"Атлетико" находится в ужасной форме: только 3 победы из 10 поединков. Здесь тебе сенсационные ничья с "Леганесом", вылет из Кубка Испании от неизвестного "Леонеса" и поражение "Эйбару".

Похоже, команда Диего Симеоне переживает новую перестройку после потери Гризманна, Эрнандеса, Родри, Година и других ключевых игроков.

Звездный новичок Жоау Фелиш не чувствует себя счастливым в Мадриде: всего 4 гола за 24 матча – слишком мало для футболиста, за которого заплатили 126 миллионов евро.

А "Ливерпуль" выглядит футбольным титаном – мифическим Тором. 25 выигранных матчей в чемпионате Англии и одна ничья. Этого не сделаешь даже в карьере менеджера видеоигры FIFA.

Юрген Клопп разберет "Атлетико" на маленькие запчасти. Так, запала "матрасников" может хватить на игру в Мадриде. Но на "Энфилде" испанцев ждет полное фиаско.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Этот матч – еще одно противостояние с хорошей вывеской и очевидным фаворитом. Команды впервые встретятся в Лиге чемпионов.

До этого "Боруссия" играла с парижанами в Лиге Европы, когда в группе им противостояли львовские "Карпаты".

Как много изменилось с тех пор! "Карпаты" становятся народной командой, а ПСЖ за это время стал едва ли не самым богатым клубом Европы. А "Боруссия" успела проскочить в финал Лиги чемпионов (2013).

Так или иначе, но противостояние интересное возвращением Томаса Тухеля в Дортмунд. Специалист провел интересный период карьеры со "шмелями", но так и не навязал борьбу "Баварии". Очевидно, Тухеля ждет горячий прием.

Вместе с тем, "Боруссия" подарила болельщикам возможность еще немного насладиться игрой Эрлинга Холанна в Лиге чемпионов. На групповом этапе нападающий забил 8 голов за "Зальцбург". Столько же мячей норвежец наколотил после переезда в Германию.

Аталанта – Валенсия

Один из матчей, который вызывает наибольшее внимание в украинских болельщиков. "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, в первом же сезоне в Лиге чемпионов вышла в плей-офф.

Итальянцам повезло с жеребьевкой, поскольку "Валенсия" никак не выглядит абсолютным фаворитом. Так, за плечами "летучих мышей" опыт, что будет их главным козырем.

В чрезвычайно равном противостоянии мы имеем все шансы увидеть Малиновского. Наставник Джан Пьеро Гасперини вынужден будет прибегнуть к ротации, поэтому Руслан имеет все шансы выйти в старте.

Тоттенхэм – Лейпциг

В этом поединке болельщиков ждет противостояние тренерских поколений. Ветеран тренерского цеха Жозе Моуринью, который дважды выиграл Лигу чемпионов с разными клубами, встретится с Юлианом Нагельсманном – самым молодым тренером плей-офф Лиги чемпионов.

Столкновение стилей, поколений, новых грандов европейского футбола и просто англо-немецкое противостояние. Чего еще могут хотеть болельщики?

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Наполи – Барселона

Карло Анчелотти добавил красок противостоянию с "Барселоной". Но после отставки итальянца с "Наполи" стало очевидно, что "Барселона" не будет иметь никаких проблем.

Так, у каталонцев травмирован Усман Дембеле, Эрнесто Вальверде покинул тренерский мостик, а во главе команды почти никому неизвестный Кике Сетьен.

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Но все равно "Барселона" имеет рисунок игры, которого достаточно, чтобы победить Дженнаро Гаттузо. "Барселоне" в этой Лиге чемпионов следует надеяться только на удачный жребий.

Наверное, впервые в этом веке "Барселона" потеряла статус очевидного фаворита Лиги чемпионов. Больше "блауграну" не боятся!

Челси – Бавария

Эти команды имеют еще давние счеты и это станет главным контекстом противостояния. В 2012 году "Челси" нанес "Баварии" самое болезненное поражение со времен финала 1999 года в Барселоне.

В Мюнхене "синие" победили "Баварию" и впервые выиграли Лигу чемпионов. Через год "Бавария" отомстила, отплатив "синим" той же монетой в Суперкубке УЕФА.

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Сейчас "Бавария" пытается играть в привлекательный футбол с временным наставником Ханси Фликом. Фликом, который за спиной Йоахима Лева вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира 2014.

Флику будет противостоять еще совсем "зеленый" Фрэнк Лэмпард. Лэмпард, который стал кузнецом успеха "Челси" в 2012 году.

Если от "Челси" не требуют выхода в 1/4 финала, то для "Баварии" это минимальная задача. После пощечины "Ливерпуля" в 1/8 финала прошлого сезона мюнхенцы изменили политику и стремятся вернуть звание одного из сильнейших клубов Европы.

Лион – Ювентус

Игра с наименее привлекательной вывеской. В том, что "Ювентус" не одолеет французов по сумме двух матчей, верят, пожалуй, только болельщики "Лиона".

Хотя наставник туринцев Маурицио Сарри и столкнулся с критикой в ​​последние месяцы, это вряд ли помешает "Ювентусу" войти в восьмерку сильнейших клубов Европы.

"Ювентус" 11-й раз выступает в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда выходила в четвертьфинал в трех последних случаях, включая прошлый розыгрыш, когда туринцы благодаря хет-трику Криштиану Роналду выиграли дома у "Атлетико" 3:0 после поражения в первом матче 0:2.

Кроме того, особым противостояние будет для хавбека "Юве" Миралем Пьянича, который возвращается в "Лион", в котором заработал статус звезды.

Реал – Манчестер Сити

Вишенка на торте первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Для Гвардиолы это четвертое возвращение в Испанию в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Трижды он это неудачно делал с "Баварией" – поражение "Реалу", "Барселоне" и "Атлетико".

Во главе "Барселоны" Гвардиола 15 раз встречался с "Реалом", получив девять побед при четырех ничьих и двух поражениях. Статистика забитых и пропущенных мячей его команды в этих матчах также впечатляет – 33:15.

Впрочем, "Реал", который четыре раза за последние 10 лет выиграл Лигу чемпионов, не стоит списывать со счетов. В отличие от "горожан", в "сливочных" состав выглядит более сбалансировано.

Наконец набрал форму Тибо Куртуа, хороший сезон проводит Тони Кроос и Карим Бензема. А связка центрбеков Варан – Рамос выглядит едва ли не самой стабильной в Европе.

Это куда лучше, чем постоянные ротации в Гвардиолы. Конечно, что для "Сити" сезон в чемпионате Англии уже проигран, ведь догнать "Ливерпуль" нереально.

Другой проблемой "Манчестер Сити" является то, что УЕФА дисквалифицировал команду из Лиги чемпионов на следующие два сезона. Причина – нарушение финансового фейр-плей.

По информации СМИ, это может повлечь много последствий: понижение в классе до четвертой лиги Англии, потеря финансов и игроков и отставка Гвардиолы. Можно предположить, что настроение у Зинченко и партнеров не лучшее...

С другой стороны, зажатый зверь – наиболее опасен. Если апелляцию "горожан" все же отклонят, то когда же брать Лигу чемпионов, как не в этом году?

Наставник "Реала" Зинедин Зидан точно готов вставить свои "пять копеек". Как-никак, а Зизу выиграл все свои розыгрыши на тренерском мостике "Реала".