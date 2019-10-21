Лига чемпионов: чего ждать в третьем туре

После длительной паузы, связанной с матчами отбора Евро-2020, к болельщикам вновь возвращается Лига чемпионов. После третьего тура команды перешагнут экватор группового турнира и можно будет делать более точные прогнозы о том, кого мы увидим в плей-офф.

Галатасарай – Реал: прогноз

"Реалу" предстоит постараться, чтобы пройти в 1/8 финала. За два матча мадридцы набрали лишь одно очко и теперь едут исправлять свое положение в гости к "Галатасараю". "Галактикос" громили "Львов" в Стамбуле 6: 1 в 2013 году. Тогда хет-триком отметился Роналду, но его уже нет в "Реале". Аналитики Parimatch, однако, все же отдают предпочтение испанцам – 56% на победу.

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Интер – Боруссия: прогноз

Непростая ситуация и у "Интера", который отстает от "Боруссии" и "Барселоны" на три очка. Сейчас итальянцы будут играть дома с дортмундцами, и это неплохой шанс подтянуться к конкурентам. Но это задача не из легких: по прогнозам экспертов Parimatch, у "Интера" 39% на победу против 34% у "Боруссии" (27% на ничью).

Шахтер – Динамо (Загреб): прогноз

Встретится со своим главным конкурентом за выход в плей-офф и "Шахтер". Горняки дома будут принимать загребское "Динамо", которое проиграло 13 матчей группового этапа Лиги чемпионов подряд. У дончан 58% на победу от Parimatch, что довольно неплохо. Сейчас у команд равное количество очков и, если "Шахтер" сможет вырваться вперед, это существенно поднимет ему шансы в борьбе за место в 1/8 финала.

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Аякс – Челси: прогноз

В достаточно неожиданном для себя статусе аутсайдера поедет в гости к "Аяксу" "Челси". Аналитики Parimatch дают лондонцам только 30% на победу (43% у голландцев). Англичанам нужно помнить, что именно "Аякс" в прошлом сезоне выбил из турнира "Реал" и "Ювентус", а в этой Лиге чемпиона завоевал две победы со счетом 3:0 над "Лиллем" и "Валенсией".



Прогноз букмекеров на матчи 3-го тура Лиги чемпионов