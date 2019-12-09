Лига чемпионов: финальная битва за плей-офф

Во вторник и среду, 10 и 11 декабря, состоятся матчи финального тура группового этапа Лиги чемпионов. По его итогам определяются последние восемь команд, которые весной сыграют в плей-офф турнира.

Напомним, что путевки в 1/8 финала (жеребьевки пройдут 16 декабря) себе уже обеспечили немецкие "Бавария" и "Лейпциг", испанские "Барселона" и "Реал", английские "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", французский ПСЖ и итальянский "Ювентус".

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Сохраняет шансы пробиться в плей-офф и "Шахтер", который будет в среду принимать "Аталанту". "Горняки" гарантированно пройдут дальше в Лиге чемпионов, если обыграют итальянцев. Дончан устроит и ничья, но, при условии, что загребское "Динамо" не обыгрывает "Мансити". Напомним, что подопечные Луиса Каштру уже выиграли у "Аталанты" на выезде, но дома их ждет не менее сложный матч. Аналитики Parimatch оценивают шансы команд на победу как равные – по 36% (28% на ничью).

Накануне "Шахтер" в чемпионате Украины без проблем обыграл "Олимпик" 3:0 и продолжает уверенно лидировать с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя. А вот "Аталанта" в прошлый уик-энд с трудом обыграла "Верону" (3: 2). При этом голом за "Аталанту" отличился украинец Руслан Малиновский. Это его дебютный гол в чемпионате Италии.

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И для "Шахтера", и для "Аталанты" ставки в этом матче очень высоки. Итальянцы, например, принимают участие в еврокубках в третий раз подряд (до этого два сезона играли в Лиге Европы), но перед этим у них была затяжная пауза в 27 лет. "Шахтер" же выходил в плей-офф Лиги чемпионов не так давно, в позапрошлом сезоне.

Из других топовых противостояний за место в 1/8 финала стоит отметить матч "Интер" – "Барселона". Каталонцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а вот "Интеру" нужно будет сыграть как минимум не хуже, чем "Боруссия" в параллельном матче со "Славией". Шансы на победу итальянцев, кстати, неплохие – 57% по оценке Parimatch.

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Все гораздо сложнее в группе Н. "Аяксу" для выхода в плей-офф хватит ничьей с "Валенсией" или потери очков "Челси" в поединке с "Лиллем". В свою очередь "Валенсия" выйдет в 1/8 финала в случае победы над "Аяксом", или, если добьется результата не хуже, чем "Челси". А лондонцам нужна победа над "Лиллем", хотя, устроит и ничья, если проигрывает "Валенсия".