Лига чемпионов: главные противостояния группового этапа

29 августа фанаты наконец узнали, как распределились команды в групповом раунде Лиги чемпионов и теперь обсуждают, чем закончится этот этап турнира. Жеребьевка главного клубного турнира Европы в очередной раз преподнесла нам интересные квартеты, которые подарят не один яркий матч.

Украинские болельщики в первую очередь следили за тем, кто достанется "Шахтеру". И многие не поверили своим глазам, когда горняки попали в компанию к "Манчестер Сити". Ведь это произошло уже в третий раз подряд. В предыдущих четырех матчах "Шахтеру" удалось лишь раз обыграть британцев, и теперь у них появился шанс сравнять счет в личных встречах. При этом именно против "Мансити" стартует "Шахтер" в ЛЧ. Матч состоится в Харькове 18 сентября.

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При этом команда Гвардиолы, конечно, основной претендент на выход из группы. Прогнозы на то, выйдет ли "Манчестер Сити" в плей-офф даже не принимаются (такая же ситуация еще только у "Баварии"). Зато дончане, согласно оценкам аналитиков Parimatch, должны добыть вторую путевку. На это у горняков 52%, против 42% у "Динамо" (Загреб) и 7% у "Аталанты".

Среди других захватывающих противостояний стоит отметить "Ювентус" и "Атлетико". В прошлом сезоне в 1/8 финала испанцы дома выиграли 2:0, но в ответном матче хет-трик Роналдо вывел туринцев в четвертьфинал. Подопечные Диего Симеоне теперь явно стремятся к реваншу. У этих команд отличные шансы на выход из группы, остается только гадать, кто финиширует первым. Эксперты Parimatch больше верят в "Ювентус" – 55% против 35% у мадридцев (7% на победу в группе у "Байера" и 3% у "Локомотива").

Необычная группа досталась Месси. Дело в том, что в еврокубках Лео играл против 39 различных клубов, и лишь пяти из них он не забивал, в том числе и "Интеру". Что касается "Боруссии" и "Славии", с ними он пока не пересекался.

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Действующему обладателю Лиги чемпионов "Ливерпулю" во второй раз подряд достался в соперники "Наполи". В прошлом году команды обменялись домашними победами со счетом 1:0, но из группы вышли только мерсисайдцы. Они, как и "Наполи", набрали 9 очков, но забили больше мячей. Итальянцы вылетели в Лигу Европы, где в четвертьфинале уступили "Арсеналу".

Еще одно интересное соседство в группе A, где будут сражаться "Реал" и ПСЖ. В позапрошлом сезоне они пересеклись в 1/8 финала, где в обоих матчах мадридцы победили с общим счетом 5:2.

Добавим также, что первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут уже 17 сентября.