Лига чемпионов: кого ждать в четвертьфинале

После жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов у болельщиков появилась новая тема для обсуждения – кто же пройдет в четвертьфинал турнира? Пары выпали очень интересные и вряд ли кому-то путевка в следующий раунд достанется легко.

Самое интересное противостояние, пожалуй, это "Реал" – "Манчестер Сити". Особую пикантность этой паре придает дуэль тренеров – Зидана и Гвардиолы. Француз выиграл Лигу чемпионов с "Реалом" четыре раза – один как футболист и трижды как тренер. Статистика Гвардиолы почти такая же (1-2), вот только как футболист (в составе "Барселоны" он выигрывал турнир еще когда тот назывался Кубком европейских чемпионов, а как тренер брал трофей дважды также для каталонцев.

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Впрочем, былые заслуги мало на что влияют и сейчас главный претендент на победу – "Манчестер Сити". Команда явно на ходу, тогда как "Реал" только начинает приходить в себя. Возможно, к плей-офф ситуация и изменится, но сейчас аналитики Parimatch дают 58% на то, что в четвертьфинале мы увидим британцев.

В еще одном противостоянии англичан и испанцев преимущество также на стороне представителей Туманного Альбиона. У "Ливерпуля", действующего обладателя Лиги чемпионов, 65% на проход "Атлетико". Без Гризманна мадридцы уже не те, хотя дают неплохой результат и с меньшим количеством голов.

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Если говорить про лучшие шансы на четвертьфинал, то по оценкам Parimatch они в ПСЖ (73%, соперник – дортмундская "Боруссия"), "Баварии" (77%, соперник – "Челси"), "Ювентуса" (79%, соперник – "Лион") и "Барселоны" (74%, соперник – "Наполи").

А вот самая непредсказуемая пара – "Аталанта" – "Валенсия". Сейчас вероятность выхода какой-либо из команд в следующий раунд – 50/50. Итальянцы, которые не пустили в плей-офф "Шахтер", сейчас на подъеме. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини в сезоне 2017/18 вывел команду в еврокубки впервые за 26 лет. Через год его команда завоевала право дебютировать в Лиге чемпионов, а сам специалист стал почетным жителем Бергамо. Посмотрим, как далеко "Аталанта" сможет зайти на таком кураже.

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Наставник "Валенсии" Альберт Селадес только в сентябре возглавил команду и это его первый клуб в тренерской карьере. Ранее он работал только с юношескими коллективами и в качестве ассистента.

Помимо "Аталанты", дебютирует в плей-офф Лиги чемпионов и "Лейпциг". Немцам достался не самый плохой вариант - "Тоттенхэм". Хотя, с этим не все согласятся, все же лондонцев сейчас возглавляет Жозе Моуриньо, который дважды выигрывал Лигу чемпионов. Да и без него "Тоттенхэм" в предыдущий раз добрался до финала турнира. Работы у португальского тренера сейчас много, но время есть и даже сейчас в его подопечных 60% на успех от экспертов Parimatch.

Добавим также, что первые матчи пройдут 18-19 и 25-26 февраля, а ответные – 10-11 и 17-18 марта.

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