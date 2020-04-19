24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчей

- Читати новину українською
Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчей / GETTY IMAGES

Лига чемпионов сезона 2019/2020 должна быть завершена в августе. УЕФА на следующей неделе обсудит план по возобновлению турнира, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

21 апреля состоится информационное совещание с генеральными секретарями всех 55-и национальных ассоциаций УЕФА.

По его итогам 23 апреля состоится заседание Исполкома УЕФА.

К теме В УЕФА назвали точные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, перенесенные матчи 1/8 финала предлагается провести 7 – 8 августа.

Дальнейшие поединки будут проводиться каждые три дня с тем расчетом, чтобы финал состоялся 29 августа.

Что известно о возобновлении Лиги чемпионов

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА Лига чемпионов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
18 апреля 17:40 Украинская красавица Билодид запустила новый челендж, подтянувшись 67 раз: видео
Юрій Семенюк
17 апреля 14:35 Умер чемпион мира по футболу Хантер: причина смерти
Михайло Гема
17 апреля 10:57 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
16 апреля 17:06 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
16 апреля 12:57 Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер
Михайло Гема

Новости
Больше новостей