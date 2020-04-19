Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчей

Лига чемпионов сезона 2019/2020 должна быть завершена в августе. УЕФА на следующей неделе обсудит план по возобновлению турнира, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

21 апреля состоится информационное совещание с генеральными секретарями всех 55-и национальных ассоциаций УЕФА.

По его итогам 23 апреля состоится заседание Исполкома УЕФА.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, перенесенные матчи 1/8 финала предлагается провести 7 – 8 августа.

Дальнейшие поединки будут проводиться каждые три дня с тем расчетом, чтобы финал состоялся 29 августа.

Что известно о возобновлении Лиги чемпионов

Недавно появилась информация, что в УЕФА решили провести матчи еврокубков в августе в течение трех недель.

Для этого национальные лиги должны быть доиграны, таким образом клубы смогут сосредоточиться на матчах в еврокубках.

При этом стадии 1/4 и 1/2 финала будут проводиться на нейтральных полях одним матчем , чтобы доиграть их за две недели.

, чтобы доиграть их за две недели. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 должны стартовать во вторник, 20 октября. Лигу Европы планируют начать 22 октября.

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