Лига чемпионов: расписание главных матчей 4-го тура

Во вторник и в среду будут сыграны матчи четвертого тура Лиги чемпионов. По итогам этих противостояний станут известны первые команды, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира. Ими могут стать "Атлетико", "Бавария", "Манчестер Сити", "Наполи", ПСЖ и "Ювентус". Для большинства клубов вся борьба еще впереди. Судьба многих путевок в 1/8 финала станет известна только в последнем туре.

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Важнейший матч проведет "Шахтер", который отправится в гости к загребскому "Динамо", своему главному конкуренту в битве за место в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение серьезно осложнит горнякам выполнение задания, а победа, наоборот, почти гарантирует выход из группы в следующую стадию турнира. С момента предыдущей встречи с хорватами "Шахтер" потерял очки в матче с "Александрией" и вылетел из Кубка Украины. Так что реабилитироваться перед болельщиками у футболистов мотивация есть.

К сожалению, не все смогут сыграть в Загребе, травмировались Марлос, Сергей Кривцов и Евгений Коноплянка. Впрочем, скамейка запасных у дончан солидная, об этом также нужно помнить.

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Учитывая то, что матч пройдет в Хорватии, аналитики Parimatch дают 42% на победу "Динамо" и 30% на победу "Шахтера" (28% на ничью). Преимущество хозяев не такое уж и большое и все расклады могут поменяться, стоит только горнякам оформить гол на выезде.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 6 ноября. Начало матча в 22:00.

Один из самых интересных матчей тура состоится в Лондоне, где "Челси" примет "Аякс". Сначала обе команды считались главными претендентами на выход в плей-офф. Сейчас они занимают два первых места в группе, но поражение может серьезно спутать планы и британцам, и голландцам. Напомним, из Амстердама "Челси" привез победу 1:0, так что в столице Англии "Аяксу" точно будет непросто. Особенно если учесть, что из последних 18 матчей в еврокубках "Челси" проиграл только один. Сейчас у лондонцев 46% на победу от Parimatch против 28% у "Аякса" (26% на ничью).

Матч "Челси" – "Аякс" состоится во вторник, 5 ноября. Начало матча в 22:00

В Дортмунде "Боруссия" попытается взять реванш у "Интера" за поражение 0:2. Эксперты Parimatch дают на это 47%. По сути, нас ждет битва за второе место в группе. "Барселону" сместить с позиции лидера вряд ли получится. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, но сложно сказать, готовы ли они рисковать ради яркого футбола. "Боруссия" в родных стенах отсиживаться в обороне точно не станет, а вот "Интер", зная мастерство итальянцев в обороне, вполне может попробовать поломать игру.

Матч "Боруссия" – "Интер" состоится во вторник, 5 ноября. Начало матча в 22:00