Лига чемпионов: расписание перед плей-офф 25-26 февраля

25 и 26 февраля пройдет вторая половина матчей плей-офф Лиги чемпионов. На этой стадии в турнире остались самые сильные команды, поэтому каждая пара достойна особого внимания.

Взять, к примеру, матч "Челси" – "Бавария". Две предыдущие встречи команд пришлись на финалы Лиги чемпионов (2012 год) и Суперкубка УЕФА (2013 год). В обоих случаях победителя определяли в серии послематчевых пенальти. Сначала сильнее оказался "Челси", а через год уже "Бавария". Сейчас, по мнению аналитиков Parimatch, в лучшей форме находятся мюнхенцы, даже в гостевом матче у них целых 49% на победу.

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Примерно такой же расклад и в матче "Наполи" – "Барселона", где Parimatch дает каталонцам 45% на победу. Ранее команды в еврокубках не пересекались. Но при этом статистика свидетельствует не в пользу "Барселоны". Во-первых, испанцы проиграли итальянцам два предыдущих двухматчевых противостояния, во-вторых, в 16 последних гостевых матчах Лиги чемпионов у "Барселоны" только шесть побед (шесть ничьих и четыре поражения). Правда, и в "Наполи" с испанцами тоже не все гладко. В четырех последних двухматчевых противостояниях с испанскими клубами команда уступила.

Отличные шансы на победу в гостевом матче и у "Ювентуса": 53% на то, что туринцы вернутся домой с победой. Оба раза, когда "Лион" принимал "Старую синьору" у себя дома, он проигрывал 0:1. Более того, "Лион" вообще никогда не побеждал "Ювентус" и проиграл шесть из последних семи противостояний 1/8 финала.

Самая же непредсказуемая пара этой стадии плей-офф "Реал" – "Манчестер Сити". Parimatch дает каждой команде по 37% на победу и 26% на ничью. В прошлый раз команды встречались в полуфинале, и тогда за два матча был забит лишь один мяч, который и вывел мадридцев в финал. Также многое будет зависеть от того, какое настроение сейчас у британцев. Угроза дисквалификации из Лиги чемпионов на два сезона может сильно подкосить команду.