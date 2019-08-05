Лига чемпионов: результаты жеребьевки раунда плей-офф

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Лига чемпионов: результаты жеребьевки раунда плей-офф
Лига чемпионов: результаты жеребьевки раунда плей-офф / Фото из открытых источников

В Швейцарии состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В этом раунде сыграют команды, которые преодолеют третий отборочный этап. Среди них может быть и киевское "Динамо".

В плей-офф квалификации сыграют отдельно чемпионы своих стран и остальные клубы. Первыми указаны команды, которые сыграют первый матч дома.

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"Динамо", если пройдет "Брюгге" в третьем круге квалификации, в раунде плей-офф сыграет против победителя пары "Базель" – ЛАСК. При этом первый матч "Динамо" снова сыграет на выезде.

Матчи состоятся 20-21 августа, ответные 27-28 августа.

Путь чемпионов:

Динамо (Загреб) / Ференцварош – Марибор / Русенборг

ЧФР / Селтик – Славия

Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген

АПОЭЛ / Карабах – ПАОК / Аякс

Путь представителей лиги:

Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо (Киев)

Истанбул / Олимпиакос – Краснодар / Порту

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
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