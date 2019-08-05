Лига чемпионов: результаты жеребьевки раунда плей-офф

В Швейцарии состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В этом раунде сыграют команды, которые преодолеют третий отборочный этап. Среди них может быть и киевское "Динамо".

В плей-офф квалификации сыграют отдельно чемпионы своих стран и остальные клубы. Первыми указаны команды, которые сыграют первый матч дома. Читайте также: Разгромные победы "Динамо" и "Шахтера", первая ничья в чемпионате: главные итоги 2 тура УПЛ "Динамо", если пройдет "Брюгге" в третьем круге квалификации, в раунде плей-офф сыграет против победителя пары "Базель" – ЛАСК. При этом первый матч "Динамо" снова сыграет на выезде. Матчи состоятся 20-21 августа, ответные 27-28 августа. Путь чемпионов: Динамо (Загреб) / Ференцварош – Марибор / Русенборг ЧФР / Селтик – Славия Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген АПОЭЛ / Карабах – ПАОК / Аякс Путь представителей лиги: Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо (Киев) Истанбул / Олимпиакос – Краснодар / Порту