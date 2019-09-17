Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня

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Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня

Во вторник, 17 сентября, стартует первый тур группового этапа Лиги чемпионов. Уже в первом туре состоятся интересные топ-противостояния.

Вторник, 17 сентября.

Первый игровой день подарит сразу три топ-матча. Сюда следует отнести матч в Дортмунде, где местная "Боруссия" примет "Барселону", Месси попал в заявку на этот матч, но выйдет ли на поле – пока неизвестно.

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Еще одно интересное противостояние подарят нам "Наполи" и "Ливерпуль". Итальянская команда будет стремиться к реваншу. Дело в том, что обе команды играли на групповом этапе и в прошлом сезоне. Тогда команды обменялись домашними победами со счетом 1:0, но из группы вышли только "мерсисайдцы". Они, как и "Наполи", набрали 9 очков, но забили больше мячей. Итальянцы вылетели в Лигу Европы, где в четвертьфинале уступили "Арсеналу".

Также в этот день сыграют и "Челси" с "Валенсией". Обе команды переживают не лучшие времена, но готовы в этом матче показать все, на что способны.

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19:55. Интер – Славия (Прага)
19:55. Лион – Зенит
22:00. Аякс – Лилль
22:00. Бенфика – РБ Лейпциг
22:00. Боруссия (Д) – Барселона
22:00. Зальцбург – Генк
22:00. Наполи – Ливерпуль
22:00. Челси – Валенсия

 

Среда, 18 сентября.

В этот день для футбольных болельщиков тоже приготовлено немало интересного. Особенно для украинских. "Шахтер" снова стартует в Лиге чемпионов. И снова им в группе выпал английский "Манчестер Сити", против него и сыграют дома.

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Этот игровой день тоже подарит матч, в котором одна из команд будет стремиться к реваншу. Это игра в Мадриде, где "Атлетико" будет принимать "Ювентус". В прошлом сезоне в 1/8 финала испанцы дома выиграли 2:0, но в ответном матче хет-трик Роналдо вывел туринцев в четвертьфинал.

Еще одно интересное соседство в группе A, где будут биться ПСЖ и "Реал" уже в первом туре. В позапрошлом сезоне они пересеклись в 1/8 финала, где в обоих матчах победили мадридцы с общим счетом 5:2.

19:55. Брюгге – Галатасарай
19:55. Олимпиакос (Пирей) – Тоттенхэм
22:00. Атлетико – Ювентус
22:00. Бавария – Црвена Звезда
22:00. Байер – Локомотив (Москва)
22:00. Динамо (Загреб) – Аталанта
22:00. ПСЖ – Реал (Мадрид)
22:00. Шахтер – Манчестер Сити

 

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Теги: Футбол Шахтар – Манчестер Сити Шахтер Новости Спорта Лига чемпионов Спорт
Источник: 24 канал
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