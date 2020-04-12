Лига чемпионов: в УЕФА приняли неожиданное решение о дате завершения турнира

В УЕФА нашли решение касательно сроков завершения еврокубков. Розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы будет доигран в августе 2020 года.

Как сообщает Daily Mirror, в УЕФА решили провести матчи еврокубков в августе в течение трех недель.

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В организации надеются, что к этому времени национальные лиги будут доиграны, поэтому клубы смогут сосредоточиться на матчах в еврокубках.

В УЕФА отмечают, что приоритетной задачей клубов является завершение сезона в национальных первенствах.

Только после этого следует проводить еврокубковые встречи.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявлял, что оба еврокубковые турниры должны быть завершены до 3 августа.

Иначе существует вероятность, что матчи, которые остались, а не будут сыграны вообще.

Кстати УЕФА готова признать чемпионами лидеров европейских лиг

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" и "Атлетико".

Украинский "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1. Второй матч пока не сыграли.

На данный момент все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены.

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