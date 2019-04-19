"Айнтрахт" в драматичном матче выбил "Бенфику" из Лиги Европы, "Челси" одолел "Славию": видео
Завершились все ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Лондонский "Челси" уверенно победил чешскую "Славию", а "Валенсия" в испанском дерби одолела "Вильярреал".
В полуфинал сумели пробиться английский "Арсенал", который по сумме двух матчей одолел "Наполи", а также немецкий "Айнтрахт".
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Наполи – Арсенал 0:1
Голы: Ляказетт, 36
"Арсенал" выиграл в первом матче 2:0, затем перед "Наполи" стояла чрезвычайно сложная задача. Скверными делами неаполитанцев стали в середине тайма, поскольку отличный гол забил Ляказетт. Итальянцам, чтобы пройти в следующий раунд нужно было забивать четыре гола, и они с этим задание не справились.
Челси – Славия 4:3
Голы: Педро, 5, 27, Дели, 10 (авт.), Жира, 17 – Соучек, 26, Шевчик, 51, 55
"Челси" после сложной победы в "Чехии" одолел "Славию" и на своем поле. Уже в первом тайме "синие" почти окончательно решили вопрос выхода в следующий раунд. Лондонцы забили четыре гола. Однако после перерыва чехи неожиданно отличились дважды и вернули интригу. Гостям, чтобы пройти в следующий раунд нужно было забивать еще дважды, однако "аристократы" этого не допустили.
Валенсия – Вильярреал 2:0
Голы: Латорре, 13, Парехо, 54
В испанском дерби "Валенсия" сделала заявку на выход в 1/2 финала еще в первой игре, где победила 3:1. На родной "Месталье" команда Марселино не дала "желтой субмарине" шансов поверить в успех. "Летучие мыши" уверенно победили 2:0.
Айнтрахт – Бенфика 2:0
Голы: Костич, 37, Роде, 67
Одним из матчей, где была самая большая интрига, проходил в Германии. "Айнтрахт" принимал "Бенфику" после поражения 4:2 в Португалии. В первом тайме немцам удалось отыграть один гол благодаря Костичу. Однако серб забил с офсайда, линейный арбитр не зафиксировал. После перерыва хозяева забили еще один гол, который позволил им выйти в следующий раунд.
Таким образом, в полуфинале "Арсенал" сыграет против "Валенсии", а "Челси" с "Айнтрахтом".
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